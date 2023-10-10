Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Что будет с мужчинами, которые добровольно не явились в ТЦК после 24 февраля: ответ адвоката

ТЦК
Фото: УНИАН

24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация на 30 дней. В дальнейшем их действие неоднократно продлевалось.

Могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, которые добровольно не явились в военкомат после 24 февраля — Фактам ICTV рассказал председатель Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец.

Как пояснил эксперт, у украинских мужчин нет обязательства явиться в ТЦК ни после 24 февраля, ни после 25-го, ни в любое другое время.

Сейчас смотрят

Он также отметил, что информация о якобы обязанности прийти в военкомат в течение 10 дней после введения военного положения — неправдивая.

— Нет правила, что в течение 10 дней с момента введения военного положения надо явиться в ТЦК. Это вымышленная история, — подчеркнул Кравец.

По его словам, организовать должным образом реализацию воинского учета и мобилизации должны именно представители ТЦК, а не украинские мужчины.

Кроме того, Кравец отметил, что фактически сроки привлечения к ответственности все пропущены.

Военное положение в Украине

Указом президента от 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация. С тех пор их продлевали уже семь раз:

  • с 24 февраля до 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая до 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа до 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля до 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая до 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа до 15 ноября 2023 года.

Ранее Факты ICTV рассказывали, можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь.

Читайте также
Если не получил повестку: нужно ли явиться в военкомат
Что будет с мужчинами, которые добровольно не явились в ТЦК после 24 февраля: ответ адвоката

військкомат, Военное положение, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
До выборов Путин не решится на очередную волну мобилизации — разведка Британии
володимир путін
Футболистов Динамо заметили на вечеринке в караоке-баре в комендантский час
гравці Динамо у Бохо
Как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины
перетин кордону дітьми
Вручение повесток в военкомат: правила и права призывника
Что будет с мужчинами, которые добровольно не явились в ТЦК после 24 февраля: ответ адвоката
Отмена отсрочки от призыва для студентов после 30 лет: в Раду внесли законопроект
шеврон ЗСУ

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Что будет с мужчинами, которые добровольно не явились в ТЦК после 24 февраля: ответ адвоката
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Что будет с мужчинами, которые добровольно не явились в ТЦК после 24 февраля: ответ адвоката
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бинесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Что будет с мужчинами, которые добровольно не явились в ТЦК после 24 февраля: ответ адвоката
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Что будет с мужчинами, которые добровольно не явились в ТЦК после 24 февраля: ответ адвоката
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь