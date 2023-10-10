Что будет с мужчинами, которые добровольно не явились в ТЦК после 24 февраля: ответ адвоката

24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация на 30 дней. В дальнейшем их действие неоднократно продлевалось.

Могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, которые добровольно не явились в военкомат после 24 февраля — Фактам ICTV рассказал председатель Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец.

Как пояснил эксперт, у украинских мужчин нет обязательства явиться в ТЦК ни после 24 февраля, ни после 25-го, ни в любое другое время.

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Он также отметил, что информация о якобы обязанности прийти в военкомат в течение 10 дней после введения военного положения — неправдивая.

— Нет правила, что в течение 10 дней с момента введения военного положения надо явиться в ТЦК. Это вымышленная история, — подчеркнул Кравец.

По его словам, организовать должным образом реализацию воинского учета и мобилизации должны именно представители ТЦК, а не украинские мужчины.

Кроме того, Кравец отметил, что фактически сроки привлечения к ответственности все пропущены.

Военное положение в Украине

Указом президента от 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация. С тех пор их продлевали уже семь раз:

с 24 февраля до 25 мая 2022 года;

с 25 мая до 23 августа 2022 года;

с 23 августа до 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля до 20 мая 2023 года;

с 20 мая до 18 августа 2023 года;

с 18 августа до 15 ноября 2023 года.

Ранее Факты ICTV рассказывали, можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь.

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