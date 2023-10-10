В Запорожье задержали агенток РФ, которые разведывали позиции ВСУ и расспрашивали о тактике боя

Работники Службы безопасности разоблачили двух агенток ФСБ в Запорожье. Злоумышленницы разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны и передавали агрессору данные украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, одна из фигуранток пыталась выявить локации зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Также она “сливала” в ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников — бойцов ВСУ и их боевых побратимов.

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— Кроме этого, во время “дружеских разговоров” российский агент записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы, — рассказали правоохранители.

Другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

За каждое выполненное задание российская спецслужба присылала на банковские карточки своих агенток до 6 тысяч в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, вражескими соратницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ.

В поле зрения российской спецслужбы они попали из-за подписки на российские Телеграмм-боты, которые собирают разведданные о ВСУ.

Женщинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленницам грозит пожизненное заключение

Ранее СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей приграничья Украины и “выбивала” из людей деньги.

Источник : СБУ

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