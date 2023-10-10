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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

СМИ сообщили, что Зеленский не выступит в парламенте Румынии из-за “пророссийских депутатов”, президент ответил

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии отменили из-за “депутатов с пророссийскими симпатиями”, сообщила румынская служба Радио Свобода.

Указано, что в 17:00 планировалась речь Зеленского в парламенте, но пресс-служба Палаты депутатов сообщила, что “совместное заседание Палаты депутатов и Сената в связи с обращением президента Украины отменено”. Причину такого решения не объяснили.

Журналисты предположили, что такое решение могли принять из-за возможных попыток сорвать речь со стороны депутатов “с пророссийскими симпатиями”.

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В то же время на пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Зеленский заявил, что не планировал выступать в парламенте.

— Я приехал в Румынию, чтобы поблагодарить, а также, чтобы стратегически поговорить с президентом Йоханнисом. Также на повестке дня встреча с премьер-министром и некоторыми парламентариями. Но со всем уважением, я не готовил речи. Может, кто-то и против, но я не готов, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

Он отметил, что в следующий раз с удовольствием выступит перед румынским парламентом.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию и встретился со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

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Владимир Зеленский, Румунія, Украина
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