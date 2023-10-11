Уничтожен российский истребитель Су-25 — Генштаб

Украинское военное командование подтвердило уничтожение российского истребителя Су-25.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 10 октября.

— В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня, — говорится в сообщении.

В Генштабе не уточнили информацию о том, где именно был уничтожен российский истребитель и выжил ли пилот.

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Примечательно, что в конце сентября российской противовоздушной обороной был уничтожен собственный истребитель Су-35 под временно оккупированным Токмаком Запорожской области.

Перед этим, в начале сентября, в Волгоградской области потерпел авиакатастрофу другой бомбардировщик оккупантов из той же семьи самолетов — Су-24.

Кроме того, в тот же день, в Новосибирской области РФ пассажирский самолет со 170 пассажирами на борту экстренно сел в поле.

Источник : Генштаб ВСУ

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