Уничтожен российский истребитель Су-25 — Генштаб
Украинское военное командование подтвердило уничтожение российского истребителя Су-25.
Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 10 октября.
— В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня, — говорится в сообщении.
В Генштабе не уточнили информацию о том, где именно был уничтожен российский истребитель и выжил ли пилот.
Примечательно, что в конце сентября российской противовоздушной обороной был уничтожен собственный истребитель Су-35 под временно оккупированным Токмаком Запорожской области.
Перед этим, в начале сентября, в Волгоградской области потерпел авиакатастрофу другой бомбардировщик оккупантов из той же семьи самолетов — Су-24.
Кроме того, в тот же день, в Новосибирской области РФ пассажирский самолет со 170 пассажирами на борту экстренно сел в поле.
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