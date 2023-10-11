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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Где будут “хлопки”. ГУР Украины раскрыло свои цели на территории РФ

Где будут “хлопки”. ГУР Украины раскрыло свои цели на территории РФ
Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

Спецоперации Главного управления разведки Минобороны в отношении российского военно-промышленного комплекса России прежде всего направлены на поражение критически важных для страны-агрессора предприятий.

Об этом сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью Украинской правде.

— Мы стараемся поражать именно критические элементы оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Некоторые производства являются своего рода уникальными, — сказал он.

Скибицкий отметил, что в случае поражения объекта, на котором изготавливают определенные комплектующие и делают это только там, тогда это позволит уменьшить скорость производства вооружения, или вообще прекратить его изготовление.

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По его словам, ГУР имеет собственную методику, согласно которой, определяет наиболее критические объекты российского ВПК и выводит их из строя. Для этого используются не только беспилотники, но и “другие методы”.

1 октября была повреждена производственная база авиазавода в Смоленске, в результате чего были нарушены темпы производства различных модификаций ракеты Х-59. Три из четырех БпЛА попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия.

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Источник: Украинская правда
Война в Украине, ГУР, Разведка
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