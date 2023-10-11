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В ГУР оценили, сколько лет нужно армии РФ на полное восстановление

російські солдати
Фото: Depositphotos

Восстановление российской армии может занять от 10 до 20 лет. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов.

— Есть разные оценки и методики. Восстановиться до того состояния, которое было, — это одна категория. В целом можно говорить о 10 годах плюс, может, до 20. Но восстановление армии агрессора может происходить с учетом ошибок, используя другие тактики и подходы, не делая уже ставку на большое количество устаревшего вооружения, ища новые методы. Это также зависит от ресурсов, — объяснил разведчик.

По его словам, как раз финансовые ресурсы у РФ сейчас есть, поскольку в бюджете на следующий год заложено еще больше средств на армию, “что означает дополнительные вызовы для Украины и проукраинской коалиции”.

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Поэтому считает, что агрессору нельзя давать передышку без восстановления суверенитета Украины и наказания военных преступников. Это лишь будет провоцировать подготовку к следующим агрессивным действиям.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Андрій Юсов, Армия России, Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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