В Киеве состоится IX Киевский международный экономический форум 2023

12 октября состоится девятый Киевский международный экономический форум (КМЭФ).

Это ежегодное событие, объединяющее представителей украинской власти, бизнеса и общества для открытого диалога, обмена опытом, создания пространства доверия и эффективных стратегий развития экономики.

Во второй раз форум состоится в Киеве в условиях военного положения. Тема нынешнего КМЭФ – Люди. Бизнес. Экономика. Цена свободы.

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Ключевые темы КМЭФ-2023

Инвестиции и страхование военных рисков.

Украинская энергетика. Чего ожидать зимой?

Международное сотрудничество в восстановлении Украины.

Евроинтеграция и экономическое сотрудничество.

Предприниматели на фронте.

Человеческий капитал: адаптация к новым вызовам.

Ментальное здоровье: новые навыки в новой реальности.

Своим опытом и видением поделятся 70+ спикеров, среди которых:

Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины;

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США;

Герман Галущенко, министр энергетики Украины;

Гаэль Васьер, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине;

Владимир Поперешнюк, соучредитель компании Новая почта;

Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka;

Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК;

Сергей Тигипко, владелец компаний Группы ТАС;

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media;

Зоя Литвин, основательница общественного союза Освіторія и Новопечерской школы;

Маша Ефросинина, почетный посол ООН по народонаселению;

Ольга Руднева, CEO Superhumans Center и другие.

– В прошлом году мы обсуждали тему возобновления украинской экономики после победы. Но жизнь оказалась гораздо сложнее, а вызовы гораздо серьезнее.

КМЭФ-2023 посвящен поиску решений на наиболее актуальные из них, которые нужно решать здесь и сейчас.

Сверхвысокая цена свободы и независимости Украины должна быть оправдана. Это задача для каждого из нас, – отметил СЕО Киевского международного экономического форума Юрий Пивоваров.

– Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает работать, поддерживает армию и гуманитарные инициативы. Нынешний КМЭФ – это возможность обсудить проблемы, решения и инструменты интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

Возможность обмена опытом ведения бизнеса во время войны и объединения усилий по пути к победе.

Возможность зафиксировать наши достижения и спланировать дальнейшие шаги. Очень важно событие, на котором Superhumans Center имеет платформу для совместной дискуссии – как нам построить новый социальный договор между людьми, возвращающимися с войны, и бизнесом, – отметила CEO Superhumans Center Ольга Руднева.

В рамках мероприятия каждый участник сможет приобщиться к поддержке центра реабилитации, протезирования и реконструктивной хирургии Superhumans Center.

Средства от регистрационных взносов будут направлены на реабилитацию пострадавших от войны украинцев.

В день проведения мероприятия состоится онлайн-трансляция на YouTube-канале КМЭФ.

Инновационный партнер мероприятия и эксклюзивный партнер онлайн-трансляции – Mastercard.

Стратегический партнер – UFuture.

Титульные партнеры – Новая почта; AJAX; Biopharma; Нефтегаз; Федерация работодателей нефтегазовой отрасли; Смарт Холдинг.

Партнеры – Киевстар, AEQUO, Dynasty Investment Group, Интерпайп, Эпицентр, МХП, Biosphere, ПУМБ, QP, Neqsol Holding, Приватбанк, ДТЭК, CEO Club, Work.ua, Superhumans Center, Всеукраинская программа ментального здоровья Ти як? ГО Безбар’єрність, Освіторія.

Аналитический партнер – Gradus.

Титульные медиапартнеры – Starlight Media, 1+1 Медиа.

Медиапартнеры – Мы Украина, Интерфакс Украина, Delo, Page, Mind, Kyiv Independent, TAVR media, Huxley.

– Мы верим, что наша победа, наше восстановление и развитие экономики – это выбор и наше дело. Приобщайтесь к изменениям уже 12 октября, – сообщают организаторы.

Детальнее о событии и условиях участия – на сайте КМЭФ.

Источник: КМЭФ

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