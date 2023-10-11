В Киеве состоится IX Киевский международный экономический форум 2023
12 октября состоится девятый Киевский международный экономический форум (КМЭФ).
Это ежегодное событие, объединяющее представителей украинской власти, бизнеса и общества для открытого диалога, обмена опытом, создания пространства доверия и эффективных стратегий развития экономики.
Во второй раз форум состоится в Киеве в условиях военного положения. Тема нынешнего КМЭФ – Люди. Бизнес. Экономика. Цена свободы.
Ключевые темы КМЭФ-2023
- Инвестиции и страхование военных рисков.
- Украинская энергетика. Чего ожидать зимой?
- Международное сотрудничество в восстановлении Украины.
- Евроинтеграция и экономическое сотрудничество.
- Предприниматели на фронте.
- Человеческий капитал: адаптация к новым вызовам.
- Ментальное здоровье: новые навыки в новой реальности.
Своим опытом и видением поделятся 70+ спикеров, среди которых:
- Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины;
- Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
- Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США;
- Герман Галущенко, министр энергетики Украины;
- Гаэль Васьер, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине;
- Владимир Поперешнюк, соучредитель компании Новая почта;
- Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka;
- Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК;
- Сергей Тигипко, владелец компаний Группы ТАС;
- Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media;
- Зоя Литвин, основательница общественного союза Освіторія и Новопечерской школы;
- Маша Ефросинина, почетный посол ООН по народонаселению;
- Ольга Руднева, CEO Superhumans Center и другие.
– В прошлом году мы обсуждали тему возобновления украинской экономики после победы. Но жизнь оказалась гораздо сложнее, а вызовы гораздо серьезнее.
КМЭФ-2023 посвящен поиску решений на наиболее актуальные из них, которые нужно решать здесь и сейчас.
Сверхвысокая цена свободы и независимости Украины должна быть оправдана. Это задача для каждого из нас, – отметил СЕО Киевского международного экономического форума Юрий Пивоваров.
– Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает работать, поддерживает армию и гуманитарные инициативы. Нынешний КМЭФ – это возможность обсудить проблемы, решения и инструменты интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.
Возможность обмена опытом ведения бизнеса во время войны и объединения усилий по пути к победе.
Возможность зафиксировать наши достижения и спланировать дальнейшие шаги. Очень важно событие, на котором Superhumans Center имеет платформу для совместной дискуссии – как нам построить новый социальный договор между людьми, возвращающимися с войны, и бизнесом, – отметила CEO Superhumans Center Ольга Руднева.
В рамках мероприятия каждый участник сможет приобщиться к поддержке центра реабилитации, протезирования и реконструктивной хирургии Superhumans Center.
Средства от регистрационных взносов будут направлены на реабилитацию пострадавших от войны украинцев.
В день проведения мероприятия состоится онлайн-трансляция на YouTube-канале КМЭФ.
Инновационный партнер мероприятия и эксклюзивный партнер онлайн-трансляции – Mastercard.
Стратегический партнер – UFuture.
Титульные партнеры – Новая почта; AJAX; Biopharma; Нефтегаз; Федерация работодателей нефтегазовой отрасли; Смарт Холдинг.
Партнеры – Киевстар, AEQUO, Dynasty Investment Group, Интерпайп, Эпицентр, МХП, Biosphere, ПУМБ, QP, Neqsol Holding, Приватбанк, ДТЭК, CEO Club, Work.ua, Superhumans Center, Всеукраинская программа ментального здоровья Ти як? ГО Безбар’єрність, Освіторія.
Аналитический партнер – Gradus.
Титульные медиапартнеры – Starlight Media, 1+1 Медиа.
Медиапартнеры – Мы Украина, Интерфакс Украина, Delo, Page, Mind, Kyiv Independent, TAVR media, Huxley.
– Мы верим, что наша победа, наше восстановление и развитие экономики – это выбор и наше дело. Приобщайтесь к изменениям уже 12 октября, – сообщают организаторы.
Детальнее о событии и условиях участия – на сайте КМЭФ.
Источник: КМЭФ
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