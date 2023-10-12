Удары РФ по Никополю, Рамштайн и эвакуация украинцев из Израиля: главные новости 11 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 11 октября 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Ракетный удар по Никополю: количество жертв увеличилось до четырех

В Никополе Днепропетровской области стало известно о четырех жертвах в результате ракетного удара российских оккупантов по учебному заведению, сообщили в ОВА. Тело еще одной женщины достали из-под руин гимназии.

По данным военной администрации, повреждено здание гимназии, инфраструктурный объект, продуктовый магазин, 50 жилых домов, 18 хозяйственных построек, 17 солнечных панелей, автомобиль и две линии электропередачи.

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Оккупанты еще несколько раз атаковали Никопольский район из артиллерии и дронами-камикадзе. Россияне били по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. По информации ОВА, армия РФ осуществила около трех десятков выстрелов и ударила двумя беспилотниками. В городе поврежден инфраструктурный объект.

Заседание Рамштайн-16 и какую помощь получит Украина

США предоставят Украине новый пакет оборонной помощи на сумму $200 млн. Туда войдут ракеты ПВРО AIM-9M, оборудование противодействия БПЛА, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, высокоточные авиационные боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, ПТРК АТ-4 и другое вооружение.

Дания поставит первые F-16 Украине весной 2024 года, если будет соблюдено выполнение технических условия, заявил министр обороны Трольс Лунд Поульсен. По его словам, это будет зависеть и от того, как будет продолжаться обучение пилотов и специалистов для обслуживания самолетов.

Великобритания подписала контракты на производство для Украины новых антидронных зенитных систем MSI-DS Terrahawk Paladin и машин для преодоления минных полей. Во время Рамштайн договорились и о выделении средств для разминирования и обслуживания техники.

Норвегия дополнительно выделит 200 млн норвежских крон ($18,5 млн) на разминирование, а Финляндия объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около €95 млн.

В то же время Бельгия хочет помочь в тренировке пилотов на истребители F-16 и обслуживании самолетов. Если все будет согласно плану, тогда Украина может получить эти истребители с 2025 года.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что по результатам заседания в формате Рамштайн Украина получила помощи на $500 млн.

Война в Израиле: посольство Украины начало эвакуацию граждан

Посольство Украины начало эвакуацию своих граждан из-за войны в Израиле. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук утверждает, что проблема с эвакуацией из страны несколько искусственная, поскольку аэропорт Бен-Гурион работает, однако существенно увеличилась стоимость билетов.

Он обратил внимание, что некоторые иностранные компании отказались летать, поскольку им повысили страхование. Но работают все израильские авиаперевозчики, поэтому можно выехать из страны. Сейчас стоимость билетов — до $1 тыс.

Украинская разведка раскрыла будущие цели на территории РФ

Спецоперации украинской разведки направлены против российского военно-промышленного комплекса на территории РФ. В частности, ГУР Министерства обороны планирует удары по критически важным предприятиям для Кремля.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что в случае атаки по уникальному объекту, на котором изготавливают определенные комплектующие, уменьшается скорость или вообще прекращается производство вооружения.

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