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Юлия Захарченко, редактор ленты

Удары РФ по Никополю, Рамштайн и эвакуация украинцев из Израиля: главные новости 11 октября

Удары РФ по Никополю, Рамштайн и эвакуация украинцев из Израиля: главные новости 11 октября
Фото: Факти ICTV

Дайджест новостей в Украине и мире за 11 октября 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Ракетный удар по Никополю: количество жертв увеличилось до четырех

В Никополе Днепропетровской области стало известно о четырех жертвах в результате ракетного удара российских оккупантов по учебному заведению, сообщили в ОВА. Тело еще одной женщины достали из-под руин гимназии.

ракетний удар по Нікополю

Фото: ГСЧС

По данным военной администрации, повреждено здание гимназии, инфраструктурный объект, продуктовый магазин, 50 жилых домов, 18 хозяйственных построек, 17 солнечных панелей, автомобиль и две линии электропередачи.

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Оккупанты еще несколько раз атаковали Никопольский район из артиллерии и дронами-камикадзе. Россияне били по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. По информации ОВА, армия РФ осуществила около трех десятков выстрелов и ударила двумя беспилотниками. В городе поврежден инфраструктурный объект.

Заседание Рамштайн-16 и какую помощь получит Украина

США предоставят Украине новый пакет оборонной помощи на сумму $200 млн. Туда войдут ракеты ПВРО AIM-9M, оборудование противодействия БПЛА, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, высокоточные авиационные боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, ПТРК АТ-4 и другое вооружение.

Удары РФ по Никополю, Рамштайн и эвакуация украинцев из Израиля: главные новости 11 октября

Фото: Факты ICTV

Дания поставит первые F-16 Украине весной 2024 года, если будет соблюдено выполнение технических условия, заявил министр обороны Трольс Лунд Поульсен. По его словам, это будет зависеть и от того, как будет продолжаться обучение пилотов и специалистов для обслуживания самолетов.

Великобритания подписала контракты на производство для Украины новых антидронных зенитных систем MSI-DS Terrahawk Paladin и машин для преодоления минных полей. Во время Рамштайн договорились и о выделении средств для разминирования и обслуживания техники.

Норвегия дополнительно выделит 200 млн норвежских крон ($18,5 млн) на разминирование, а Финляндия объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около €95 млн.

В то же время Бельгия хочет помочь в тренировке пилотов на истребители F-16 и обслуживании самолетов. Если все будет согласно плану, тогда Украина может получить эти истребители с 2025 года.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что по результатам заседания в формате Рамштайн Украина получила помощи на $500 млн.

Война в Израиле: посольство Украины начало эвакуацию граждан

Посольство Украины начало эвакуацию своих граждан из-за войны в Израиле. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук утверждает, что проблема с эвакуацией из страны несколько искусственная, поскольку аэропорт Бен-Гурион работает, однако существенно увеличилась стоимость билетов.

Ізраїль-Палестина, війна

Фото: Depositphotos

Он обратил внимание, что некоторые иностранные компании отказались летать, поскольку им повысили страхование. Но работают все израильские авиаперевозчики, поэтому можно выехать из страны. Сейчас стоимость билетов — до $1 тыс.

Украинская разведка раскрыла будущие цели на территории РФ

Спецоперации украинской разведки направлены против российского военно-промышленного комплекса на территории РФ. В частности, ГУР Министерства обороны планирует удары по критически важным предприятиям для Кремля.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что в случае атаки по уникальному объекту, на котором изготавливают определенные комплектующие, уменьшается скорость или вообще прекращается производство вооружения.

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Удары РФ по Никополю, Рамштайн и эвакуация украинцев из Израиля: главные новости 11 октября

Война в Украине, Деньги, Міноборони України, Разведка
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