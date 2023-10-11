Войска РФ наступлением в районе Авдеевки пытаются оттянуть ВСУ от Работино — ISW

Российские войска усиливают наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области, чтобы оттянуть украинские войска от Работино.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россияне активизировали наступательные операции к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького и Бердичев и к юго-западу от Авдеевки на линии Водяное — Опытное.

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Оккупанты также атаковали к юго-западу от Орехова на линии Пятихатки — Жеребянки, российские военные блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись на два километра в этом районе.

Генштаб ВСУ подтвердил, что до трех российских батальонов провели атаку в направлении Авдеевки, и в ISW видели видеозаписи боев в этом районе, но на момент написания этого материала в Институте не наблюдали никаких подтверждений этих заявлений о продвижении российских войск вперед.

Российские блогеры в основном изображают операции в районе Авдеевки как значительные наступательные усилия, направленные на окружение украинских войск и захват города.

Аналитики считают, что успешное окружение Авдеевки, одного из наиболее укрепленных участков линии фронта в Донецкой области, скорее всего, потребует больше сил, чем Россия сейчас выделила для операции на участке Авдеевка-Донецк.

— Кроме того, российские войска развернули вдоль этой линии фронта преимущественно нерегулярные силы, в первую очередь элементы 1-го армейского корпуса так называемой “ДНР” и дополнительные добровольческие формирования, которые в значительной степени страдают от плохой и жестокой культуры командования и напряженности в отношениях с регулярными российскими частями, — говорится в отчете.

ISW не наблюдала недавнего развертывания российских войск на этом участке фронта. Российские войска также проводили наступательные операции с относительно минимальными территориальными достижениями вблизи Авдеевки в течение последних полутора лет войны.

— Активизация российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной части Запорожской области, которые, вероятно, направлены на то, чтобы помешать украинскому командованию перебросить резервы на критические участки фронта в западной части Запорожской области, — заключают аналитики.

Ранее представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Силы обороны Украины продолжают держать рубежи — вблизи Авдеевки Донецкой области наши военные отбили все атаки российских оккупантов.

Источник : ISW

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