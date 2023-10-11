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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

В чем разница между справками ОК-5 и ОК-7, как их получить и для чего нужны

Робота
Фото: Unsplash

Справки формы ОК-5 и ОК-7 — это индивидуальные сведения о лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Факты ICTV узнавали, чем отличаются справки ОК-5 и ОК-7 и кому они могут понадобиться.

Что такое справки формы ОК-5 и ОК-7

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что справка ОК-5 содержит данные о суммах заработка застрахованного лица для исчисления его пенсии, определения страхового стажа и уплаты страховых взносов.

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— На основании этой справки застрахованное лицо получает информацию о приобретенном страховом стаже и заработной плате, которая будет учтена при назначении пенсии. Формируется справка ОК-5 за любой период, начиная с 2000 года, — отмечают в ПФУ.

А справка формы ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос, и страховом стаже за период с 2011 года.

Справку ОК-7 используют для определения страхового стажа для расчета размера больничных выплат, начисления пособия по безработице и тому подобное. Эта форма содержит:

  • Перечень страхователей, которые подавали сведения о застрахованном лице в систему персонифицированного учета.
  • По каждому из страхователей за каждый месяц: размер заработка, с которого уплачены страховые взносы, количество дней стажа и отметку об уплате страховых взносов.
  • Сведения о специальном стаже (при наличии таких данных).

В чем разница между справками ОК-5 и ОК-7

На самом деле эти формы справок очень похожи, почти одинаковы. Единственное отличие — на первой странице формы ОК-5 есть строка “Для пенсии“. В справке ОК-7 ее нет.

То есть назначение ОК-5 — представление информации для начисления пенсии. Кроме того, справка ОК-7 содержит данные только о заработной плате, с которой уплачивался единый социальный взнос.

Форма ОК-5 считается более универсальной, поскольку она необходима для расчета пенсий. В то время как ОК-7 обычно используется для расчета больничных пособий, начисления пособий по безработице и т. д.

Однако страховой стаж, начиная с 2016 года, можно вычислять как по данным формы ОК-5, так и по данным формы ОК-7.

Как получить справку ОК-5 или ОК-7

Оформить эти справки можно несколькими способами:

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Пенсійний фонд, трудовой стаж
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