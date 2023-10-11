Из доходов от замороженных активов РФ. Бельгия создаст фонд помощи Украине на €1,7 млрд
Бельгия создаст фонд размером в €1,7 млрд из налогов от содержания на территории страны замороженных активов РФ.
Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
По его словам, источник фонда — миллиарды российских активов, замороженных в Бельгии.
— Мы имеем налогообложение на доходы с тех замороженных российских активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на эти активы должны быть на 100% направлены на помощь Украине. Мы так сделали в прошлом году и сделаем в этом, — заявил премьер.
Он отметил, что средства будут использованы на военное оборудование, гуманитарную поддержку, Европейский фонд мира и макроэкономическую помощь.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что ее страна сможет предоставить Украине несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года.
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