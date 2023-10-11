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Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй срок

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война РФ против Украины продолжится.

Об этом он сказал в интервью Digi24.

— Если война будет продолжаться — да, если война закончится — нет. Я не могу убежать во время войны, — сказал Зеленский.

Президент считает, что война находится на завершающем периоде. В то же время назвать дату ее окончания пока нельзя.

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— Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю когда, но я тоже не могу вам этого сказать, — отметил он.

По мнению Зеленского, первым периодом войны была оккупация, затем остановка наступления РФ и перехват инициативы украинскими защитниками.

— У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой, — подчеркнул лидер государства.

Ранее Зеленский ответил, повлияет ли война в Израиле на поддержку Украины.

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