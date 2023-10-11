Зеленский ответил, повлияет ли война в Израиле на поддержку Украины

По мнению президента Владимира Зеленского, нельзя сравнивать войну в Украине и Израиле. Однако партнерам будет трудно сосредоточиться на поддержке обеих стран одновременно.

Об этом он сказал в интервью Digi24.

— Самая большая проблема заключается в том, что вы не можете сосредоточиться на многих вещах одновременно. Вы должны выбрать, кого вы поддерживаете — деньгами, военной помощью, — заявил президент.

По его словам, “чтобы поддерживать поле боя, нельзя открыть много фронтов”.

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— После всего, что произошло, некоторым мало. Они любят кровь, они не могут успокоиться. Нельзя сравнивать одну войну с другой. Люди, которые создают эти войны, сумасшедшие, — добавил Зеленский.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты способны оказать помощь Израилю, а также продолжать поддерживать Украину в условиях российского вторжения.

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