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130-140 млрд гривен в месяц идут на сферу безопасности и обороны – Шмыгаль

130-140 млрд гривен в месяц идут на сферу безопасности и обороны – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приоритетом для Украины остается сфера безопасности и обороны, все средства государственного бюджета направляются на нее.

Об этом он сказал на Киевском экономическом международном форуме.

— Ориентировочно 100 млрд в месяц бизнес и люди платят государству в виде налогов. Еще около 40 млрд грн мы собираем от внешних и внутренних заимствований через облигации и государственные займы. И, соответственно, все 130-140 млрд в месяц идут на сферу безопасности и обороны. В буквальном смысле каждая гривна, собранная с бизнеса, работает для нашей защиты и будущей победы, — сказал чиновник.

Министр отметил, что остальные средства на покрытие социальных, гуманитарных и ежедневных расходов привлекаются за счет помощи от партнеров и грантов.

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Шмыгаль также сообщил, что из-за полномасштабной агрессии РФ Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест.

По его словам, их создание будет одним из важных моментов, которые вернут наших людей из-за рубежа.

— Человеческий капитал — это то, что создает ВВП. Без него невозможно даже мечтать о восстановлении и развитии, — добавил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что его страна создаст для Украины фонд объемом в €1,7 млрд из налогов от содержания на территории страны замороженных активов РФ.

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Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмыгаль

Война в Украине, витрати на оборону, Денис Шмыгаль
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