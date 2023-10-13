Бои за Авдеевку, подрыв корабля РФ Павел Державин и партия Switchblade 600 от США: главные новости 12 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 12 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

▪️Криминалисты завершили идентификацию жертв удара по селу Гроза на Харьковщине. Как сообщил глава Министерства внутренних дел, по состоянию на 12 октября можно утверждать, что Россия убила 59 человек, когда ударила ракетой Искандер-М по кафе в этом поселке.

— Все жертвы — местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все — гражданские. Погибли целыми семьями, несколькими поколениями, — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Глава МВД добавил, что 19 человек были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Для этого брались образцы у родственников, выводили профили и искали совпадения фрагментов. Одного из погибших — 60-летнего мужчину — криминалисты установили по 20 частям тела. Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, потому что у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.

Сейчас смотрят

▪️Россияне нанесли удары по Авдеевке, Богатырю Волновахского района, а также Галициновке и Горняку Покровского района.

Результатом очередного теракта со стороны России стали как погибшие, так и раненые люди. Среди них есть дети.

В Офисе генпрокурора говорят, что в Авдеевке осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 61-летняя женщина.

В результате ракетной атаки по Богатырю погиб 11-летний мальчик, а его 6-летний брат получил ранение туловища. Их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.

Вместе с тем атака по Галициновке привела к телесным повреждениям для 32-летнего мужчины и 62-летней женщины.

В Горняке из-за попадания российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина, а ее 24-летний зять травмирован. В общем россияне убили двух человек, среди которых есть 11-летний ребенок, и ранили еще семерых граждан.

▪️В Севастополе, что в Крыму, подорвался российский большой сторожевой корабль Павел Державин.

Это официально подтвердил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сейчас нельзя разглашать все подробности инцидента, но официально можно утверждать, что этот сторожевой корабль имеет повреждения.

Представитель ВМС уточнил, что Павел Державин является кораблем российского флота, хотя ранее Украина имела корабль с таким же названием. Однако он подчеркнул, что это не украинский корабль.

Источники из Крыма сообщают, что это произошло якобы на рейде Севастополя. Пока не понятно, что именно произошло и как корабль мог быть взорван.

▪️Социальная сеть X (прежнее название — Twitter) начала борьбу с фейками и аккаунтами ХАМАС на фоне возможной блокировки соцсети в ЕС. Компании пришлось действовать быстро, поскольку ей дали только сутки на решение проблем.

О таких изменениях в работе соцсети объявила генеральный директор компании Линда Яккарино. По ее словам, компании пришлось перераспределить ресурсы, чтобы быстро реагировать на различные ситуации.

— На сайте X нет места террористическим организациям или группам экстремистов, поэтому мы продолжаем удалять такие аккаунты в режиме реального времени. Мы занимаемся выявлением фейков на фоне активного кризиса, — заявила Яккарино.

▪️В Румынии нашли новые обломки беспилотников после атак России по украинским портам в приграничных территориях Одесской области.

Румынским Минобороны был обнаружен кратер в 3 км к западу от села Плауру, расположенного через реку Дунай от украинского порта Измаил. Это произошло после того, как в Министерстве обороны Румынии заявили об отслеживании ряда беспилотников, летевших в направлении украинских речных портов.

Министерство заявило, что беспилотник, вероятно, взорвался во время столкновения, но не было сразу понятно, когда и откуда был запущен беспилотник.

▪️Международный олимпийский комитет приостановил деятельность и финансирование Олимпийского комитета России.

В МОК заявили, что российский НОК нарушил Олимпийскую хартию, когда включил в свой состав аннексированные Кремлем территории Украины.

На решение МОК отреагировал и глава Минмолодежьспорта Украины Вадим Гутцайт.

▪️Посол Украины в Израиле, где продолжается война между евреями и радикальными исламистскими боевиками из палестинского движения ХАМАС, заявил, что около 200 украинцев смогут вылететь из Израиля в Румынию в субботу вечером — в ночь с 14 на 15 октября.

Также ожидается проведение эвакуационного рейса.

— Аэропорт Бен-Гурион работает в штатном режиме, на сайте посольства согласовано около 1 тыс. граждан, которые заполнили анкету с подтверждением о том, что они готовы заплатить стоимость билета. Первый эвакуационный рейс, то есть первые 200 человек, билеты которых уже оформлены, будут вылетать в Бухарест вечером в субботу, — отметил он.

Посол рассказал, что следующий эвакуационный рейс из Израиля также будет вылетать в Румынию. Он планируется в воскресенье вечером, то есть в ночь с 15 на 16 октября.

▪️Соединенные Штаты планируют поставить Украине дополнительные партии барражирующих беспилотников Switchblade 600, что повысит способность ВСУ наносить удары по российским войскам.

Сейчас в Вооруженных силах более распространенной версией является Switchblade 300, а не Switchblade 600.

Switchblade 600 предназначен для уничтожения вражеских танков и бронетехники на поле боя. Дальность его действия — до 90 км.

▪️По данным Генерального штаба ВСУ, на Авдеевском направлении усилились бои, но украинские защитники “мужественно держат оборону” и отбили семь атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак неподалеку Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Начальник МВА Авдеевки Виталий Барабаш говорит, что в городе “очень сложно и напряженно”.

— Работает все, что есть в наличии у врага: ствольная артиллерия, Грады, минометы и прочее. Много авиаракетных ударов нанес противник по городу, — сообщил Барабаш.

По его словам, бои в Авдеевском районе не утихают ни на юге, ни на севере от Авдеевки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.