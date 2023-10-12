Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Как распечатать справку ВПЛ из Дії: пошаговая инструкция
Как подготовиться к возможным отключениям света, воды и тепла: действенные советы
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Фронт, оружие, Ближний Восток. Зеленский собрал заседание Ставки

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

На заседании обсуждали три ключевых вопроса.

Сейчас смотрят

— Первый — фронт. Доклады командующих — Залужный, Сырский, Тарнавский. Ситуация на основных направлениях — восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед, — говорится в сообщении.

Второй — украинское производство оружия и техники, постоянное наращивание объемов.

Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям — от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.

— По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые, — отметил президент.

Также отдельное поручение по максимальной цифровизации поставок для Сил обороны получили вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров. По словам Зеленского, полная подотчетность и контроль — наш приоритет, есть четкие сроки реализации.

— Третий пункт — ситуация на Ближнем Востоке. Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации, — добавил лидер государства.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вышла на траекторию своего проигрыша в войне против Украины.

Читайте также
Есть определенные успехи: ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении
Бої на фронті

Война в Украине, Владимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уже через несколько недель украинские пилоты могут сесть на F-16 с инструкторами – Игнат
Винищувач F-16
Объекты энергетики будут иметь три уровня защиты от атак РФ — Кудрицкий
Фронт, оружие, Ближний Восток. Зеленский собрал заседание Ставки
Пострадала критическая инфраструктура: что известно об ударах РФ по Харькову и области
Обстріл дронами Харкова та області 12 жовтня 2023
Наводила Смерчи на Краматорск: СБУ задержала информаторшу ФСБ
Коригувальниця ударів по Краматорську
Нашли воронку: в Румынии продолжают падать дроны после атак РФ
Дрони Шахед
Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Бесконечные похороны в селе Гроза: погибших хоронят целыми семьями
Фронт, оружие, Ближний Восток. Зеленский собрал заседание Ставки
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Фронт, оружие, Ближний Восток. Зеленский собрал заседание Ставки
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Фронт, оружие, Ближний Восток. Зеленский собрал заседание Ставки
Диверсант закладывал взрывчатки на АЗС | Искренние признания оккупанта в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Фронт, оружие, Ближний Восток. Зеленский собрал заседание Ставки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь