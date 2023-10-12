Фронт, оружие, Ближний Восток. Зеленский собрал заседание Ставки

12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

На заседании обсуждали три ключевых вопроса.

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— Первый — фронт. Доклады командующих — Залужный, Сырский, Тарнавский. Ситуация на основных направлениях — восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед, — говорится в сообщении.

Второй — украинское производство оружия и техники, постоянное наращивание объемов.

Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям — от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.

— По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые, — отметил президент.

Также отдельное поручение по максимальной цифровизации поставок для Сил обороны получили вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров. По словам Зеленского, полная подотчетность и контроль — наш приоритет, есть четкие сроки реализации.

— Третий пункт — ситуация на Ближнем Востоке. Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации, — добавил лидер государства.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вышла на траекторию своего проигрыша в войне против Украины.

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