Фронт, оружие, Ближний Восток. Зеленский собрал заседание Ставки
12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в Telegram.
На заседании обсуждали три ключевых вопроса.
— Первый — фронт. Доклады командующих — Залужный, Сырский, Тарнавский. Ситуация на основных направлениях — восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед, — говорится в сообщении.
Второй — украинское производство оружия и техники, постоянное наращивание объемов.
Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям — от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.
— По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые, — отметил президент.
Также отдельное поручение по максимальной цифровизации поставок для Сил обороны получили вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров. По словам Зеленского, полная подотчетность и контроль — наш приоритет, есть четкие сроки реализации.
— Третий пункт — ситуация на Ближнем Востоке. Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации, — добавил лидер государства.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вышла на траекторию своего проигрыша в войне против Украины.
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко