Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 12.10.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений.
Об этом утром 12 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 12.10.2023
Потери РФ на 12 октября 2023
- личного состава – около 284 890 (+990),
- танков ‒ 4 905 (+42),
- боевых бронированных машин ‒ 9 264 (+44),
- артиллерийских систем – 6 763 (+32),
- реактивных систем залпового огня – 811 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 545,
- самолетов – 316,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 247 (+21),
- крылатых ракет ‒ 1 531 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 170 (+25),
- специальной техники – 966 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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