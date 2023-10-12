Сейчас разминирована почти половина территорий: что нужно для полной очистки Украины

Украина уже разминировала почти половину земель сельхозназначения, которые были заминированы или засорены взрывоопасными предметами из-за действий РФ, однако необходимо сосредоточиться на более быстром техническом обследовании территории.

Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что сейчас уже обследовано и разминировано 200 тыс. из 470 тыс. га таких земель. Сейчас в стране работают 3 тыс. саперов и 29 единиц спецтехники для разминирования.

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До конца года количество техники увеличится до 60, однако этого все равно недостаточно. Но правительство пытается поощрять производство таких машин в Украине. Так, уже изготовляется два вида техники для разминирования — в Харькове и Кривом Роге.

Свириденко отметила, что Украина должна изменить сам процесс разминирования, сосредоточившись не на традиционном разминировании, а на более быстром техническом обследовании земель, которое выполняется путем полетов дронов со сканерами почв. Но технология должна совершенствоваться, потому что обследование беспилотниками не дает 100%-го обнаружения мин, что создает угрозу для команд по разминированию.

— Мы начали Хакатон (форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения совместно решают любую проблему на время, — Ред.) вместе с международными партнерами. Если бы мы могли изобрести технологию, которая позволит дрону-сканеру видеть мины, залегающие на глубине менее 10 см, и он сможет видеть пластиковые мины, это бы, конечно, ускорило процесс технического обследования и позволило бы быстрее возвращать эти земли в оборот, — высказалась министр.

Правительство сформулировало следующие приоритеты в разминировании:

инфраструктура, дороги, мосты, железнодорожные пути, газопроводы;

домохозяйства;

земли сельхозназначения;

разминирование лесов, водоемов, подводное разминирование.

— Что мы предлагаем в бюджете на следующий год? Мы говорим: аграрии, у которых есть потребность разминировать земли, заходят в Prozorro и заказывают услуги частных операторов, которых на сегодня около 19, и еще 33 — в процессе сертификации. Они заказывают услуги, а мы, как государство, частично компенсируем эти расходы, — уточнила первый вице-премьер.

В правительстве считают, что такой подход позволит не отвлекать силы ГСЧС, а также создать рынок услуг по разминированию в Украине.

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