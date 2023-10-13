США передадут Украине большую партию дронов-камикадзе Switchblade 600

Украина получит больше барражирующих беспилотников Switchblade 600. Это существенно поможет ликвидировать российские военные цели.

Об этом пишет американское издание Newsweek.

По данным издания, сейчас в Украине предпочтение отдано Switchblade 300. Вместе с тем, по словам вице-президента по развитию глобального бизнеса и маркетинга оборонной компании AeroVironment Чарли Дина, где и изготавливаются эти беспилотники, вскоре ситуация с Switchblade 600 изменится.

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— Switchblade 600 чрезвычайно важен для обороны Украины, — заявил он.

Издание указывает, что со стороны США были переданы Украине несколько типов БпЛА, включая Switchblade и Phoenix Ghost.

Украина активно использует Switchblade на фронте с первого года полномасштабной войны с Россией. В то же время в Пентагоне не раскрывают количество переданных беспилотников.

— США предоставили Украине очень большое количество Switchblade 300, — сообщил Дин.

Он добавил, что эти барражирующие БпЛА “быстро используют на поле боя по своему предназначению”.

По словам вице-президента AeroVironment, Switchblade 600 начинают активно поступать в Украину.

— Модель 600 дает операторам Украины дальность около 55 миль (около 90 км, — Ред.), что означает, что они могут уничтожить очень важные российские объекты далеко за фронтовыми линиями России, чего не могут сделать другие виды оружия в такой степени, — сказал Дин.

Между компанией AeroVironment и операторами Switchblade в Украине поддерживается постоянная связь, что позволяет совершенствовать или корректировать дизайны дронов в течение нескольких недель.

Отметим, что более легкая версия этого БпЛА (Switchblade 300) была создана для непосредственной и немедленной воздушной поддержки подразделения и поражения живой силы противника. Когда же более крупная и современная версия Switchblade 600 предназначена для уничтожения вражеских танков и бронированных машин.

Фото: AeroVironment

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