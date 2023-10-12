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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина имеет достаточно энергоресурсов, чтобы конкурировать на рынке энергетики в Европе — Чернышов

Украина имеет достаточно энергоресурсов, чтобы конкурировать на рынке энергетики в Европе — Чернышов

Украина может конкурировать в нефтегазовой отрасли с европейскими странами, если будут проведены необходимые реформы.

Об этом 12 октября на своей странице в Facebook сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Алексей Чернышов по итогам проведения Kyiv International Economic Forum.

— Нам нужна реформа энергетического сектора страны уже сегодня. Это должно стать нашим основным преимуществом и потенциальной силой в будущем, — написал он.

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По словам Чернышова, украинская газотранспортная система, подземные газохранилища, а также тот факт, что Украина занимает третье место по запасам газа в Европе, создает предпосылки для конкуренции в регионе.

— Мы имеем достаточное количество энергетических ресурсов, чтобы быть конкурентными на европейском рынке энергетики, — написал он.

Примечательно, что на фото, которые обнародовал Чернышов, можно увидеть премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и бывшего специального представителя Соединенных Штатов в Украине Курта Волкера.

Ранее председатель правления НАК Нафтогаз заявлял, что сегодня в Украине были перевыполнены планы по накоплению газа в хранилищах. Таким образом, к началу зимы запасы в газохранилищах превысят 16 млрд кубометров.

Фото: Олексій Чернишов

НАК Нафтогаз, Нафтогаз, Нафтогаз України, Алексей Чернышов
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