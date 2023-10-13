Украина может производить ракеты с дальнобойностью до 1000 км — Подоляк

Украина производит собственные образцы дальнобойного оружия, но украинским оборонным предприятиям нужно больше инвестиций, чтобы расширить производство.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Впоследствии это подтвердил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 12 октября.

По словам Подоляка, украинские войска имеют значительные успехи в использовании ударных дронов с большим радиусом действия, что помогло наносить удары по вражеским объектам даже в Подмосковье. Впрочем, чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с агрессором, ракетным войскам нужны и другие образцы оружия.

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— Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, а ракетное производство. И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, которые имеют 750 — 1000 км дальности, — заявил Подоляк.

Вместе с тем, говорит советник руководителя ОПУ, для паритета Украине нужно масштабирование производства, что, в свою очередь, требует дополнительных инвестиций.

— Украина не может построить за полгода, например, тысячу ракет, или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Вы же видели форум оборонных индустрий, где было подписано два десятка предварительных контрактов по военному производству. Государство над этим работает, — заверил Подоляк.

Михаил Подоляк также говорит, что Украина сегодня стремится производить:

беспилотники различных модификаций, в том числе мощные и с большим радиусом поражения;

ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях;

артиллерийские и танковые снаряды различных калибров.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине продолжается разработка комплексной программы по собственному производству оружия с четкими сроками и объемами, в частности ракет, дронов, бронетехники, снарядов и средств РЭБ.

— Сегодня на Ставке, в частности, говорили о том, как обеспечить для наших воинов больше именно собственных, украинских вооруженных возможностей. Мы благодарны каждому лидеру, каждому государству, которые помогают нам оружием, техникой, снарядами. И делаем все, чтобы поставок было больше, — заявил он.

Глава государства добавил, что базовым курсом государства является собственное производство и собственное оружие и техника, а также снаряды.

— Все — от ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров. Минстратегпром уже представил мне доклады по нескольким направлениям: броня, ракеты, ПТРК. Сегодня на Ставке был доклад вице-премьера по инновациям по РЭБам — радиоэлектронной борьбе. Разрабатываем комплексную программу по всем таким направлениям с четкими сроками и объемами, — заявил Зеленский.

Ранее глава Минстратегпрома Александр Камышин заявил, что главным экспортным продуктом Украины после завершения российско-украинской войны станет оружие.

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