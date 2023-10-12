Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили 990 оккупантов и сожгли десятки ББМ, танков и артсистем – Генштаб
Украинские защитники накануне уничтожили 990 российских захватчиков и ликвидировали 168 единиц вражеского вооружения.
Потери РФ на 12 октября 2023
- личного состава – около 284 890 (+990),
- танков ‒ 4 905 (+42),
- боевых бронированных машин ‒ 9 264 (+44),
- артиллерийских систем – 6 763 (+32),
- реактивных систем залпового огня – 811 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 545,
- самолетов – 316,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 247 (+21),
- крылатых ракет ‒ 1 531 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 170 (+25),
- специальной техники – 966 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Сейчас смотрят
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко
Диверсант закладывал взрывчатки на АЗС | Искренние признания оккупанта в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023