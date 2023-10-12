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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили 990 оккупантов и сожгли десятки ББМ, танков и артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне уничтожили 990 российских захватчиков и ликвидировали 168 единиц вражеского вооружения.

Потери РФ на 12 октября 2023

  • личного состава – около 284 890 (+990),
  • танков ‒ 4 905 (+42),
  • боевых бронированных машин ‒ 9 264 (+44),
  • артиллерийских систем – 6 763 (+32),
  • реактивных систем залпового огня – 811 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 545,
  • самолетов – 316,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 247 (+21),
  • крылатых ракет ‒ 1 531 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 170 (+25),
  • специальной техники – 966 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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