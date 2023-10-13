Смогут ли граждане, которых нет в реестре, избежать мобилизации: объяснение Минобороны

Украинцев, которые не обновляли свои данные в ТЦК и СП, а также не включены в электронный реестр военнообязанных, все равно могут выявлять.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

— Даже если человека не будет в Реестре военнообязанных — есть другие реестры, по которым мы в любом случае (его обнаружим, — Ред.), — сказала она, отвечая на вопрос ведущей о роли Реестра военнообязанных для уменьшения количества тех, кто пытается избежать мобилизации.

В этом контексте она указала на “цифровой след” людей в современном мире.

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Кроме того, заместитель главы МОУ подчеркнула, что Украину “придется защищать каждому из нас”.

— Поэтому лучше прийти самому, найти то подразделение, в котором хочешь служить, и мобилизоваться, — посоветовала Калмыкова.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что такое е-реестр военнообязанных и когда его запустят.

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