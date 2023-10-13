Карта боевых действий на 13.10.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 64 боевых столкновения.

Об этом утром 13 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 13.10.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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