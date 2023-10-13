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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Проверка документов во время военного положения: могут ли это делать военные

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому проверка документов у граждан — обыденная процедура.

Однако даже проверка документов должна выполняться правильно. Имеют ли право военные проверять документы в украинцев — узнавали Факты ICTV.

Проверка документов: имеют ли право это делать военные

По словам адвоката и юриста Ростислава Кравца, если на улице к вам подойдут мужчины в форме и попросят показать документы, то такие действия будут считаться незаконными.

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— Военные не имеют права проверять документы или кого-то задерживать. Это могут делать исключительно органы Национальной полиции Украины, — говорит адвокат.

Если же военные заподозрили кого-то и хотят проверить документы, по словам адвоката, они должны вызвать представителей полиции и уже с их помощью получить объяснения или документы от человека.

— Представители Нацполиции имеют право проверять документы или задерживать граждан, но свои действия они должны объяснить, — добавляет Кравец.

Кроме того, представители ТЦК и СП тоже не имеют право проверять документы на улицах. Однако Кравец подчеркивает, что идти на открытый конфликт с военными тоже не стоит.

Адвокат советует попросить военных вызвать полицию и разобраться в ситуации в их присутствии.

Кто имеет право проверять документы

В Министерстве юстиции отмечают, что проверять документы имеют право уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГМС, Гостаможслужбы и Вооруженных сил, которые определены в приказе коменданта.

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військовослужбовці, Документи, Советы
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