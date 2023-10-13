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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ этой зимой попытается повторить тактику террора, но в большем масштабе — Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

С наступлением холодов Россия снова попытается погрузить Украину в темноту и повторит тактику террора, но в большем масштабе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force.

— Мы видели в прошлом году, на что Кремль делал ставку, а именно — на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить основу современной жизни. Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе, — сказал президент.

Также он отметил, что сейчас важно быть готовыми к любым терактам и действиям России.

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— Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Черном море — ключевое в победе в зимней битве для Украины, — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил тех, кто помог Украине защищать небо от российских ракет, дронов и от российской авиации.

— Кремль должен начать привыкать к своим проигрышам. И, в частности, проигрыш второй зимы, проигрыш его энергетического террора однозначно придаст силы всем нам. И вести Россию проигрышами дальше будет проще, — добавил он.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Энергетика, зима
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