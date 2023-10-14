Удар по Покровску, наступление РФ на Авдеевку и операция в секторе Газа: главные новости 13 октября

В течение суток оккупанты обстреливали Покровск в Донецкой области, а также Херсон.

Атаки России осуществляются преимущественно ракетами. Херсон обстреливается врагом, в частности, из артиллерии.

Кроме того, усиливаются бои за Авдеевку Донецкой области.

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Подробнее о главных событиях 13 октября читайте в подборке от Фактов ICTV.

Удары РФ по Покровску

Бои за Авдеевку

Эвакуация из сектора Газа и наступление Израиля

Пострадавшие украинцы в Израиле

Зеленский и Рютте в Одессе

Расследование по расстрелам Майдана беркутовцами

Подрыв судна РФ Буян-М в Севастополе

Удары РФ по Покровску

Россия нанесла два удара баллистическими ракетами Искандер-М по Покровску Донецкой области.

Атака оккупантов была осуществлена около 08:30 13 октября.

В результате обстрела были частично разрушены два административных здания. Одна из ракет попала в здание городского управления социальной защиты населения посреди рабочего дня, где на момент удара РФ находилось 50 сотрудников и посетители.

По состоянию на 20:00 известно о по меньшей мере 24 раненых и одном погибшем человеке в результате российской атаки.

Бои за Авдеевку

Оккупанты четвертый день подряд массированно атакуют Авдеевку. Бои не прекращаются, а только за минувшие сутки Россией было совершено более 30 ракетных ударов по городу, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Также армия РФ наносит удары по дороге в Авдеевку. Силы оккупантов надвигаются с севера и юга. В общем россияне бросили на штурм города и его окрестностей около 10 тыс. своих военных.

— Военные сдерживают, стабилизировали (ситуацию, — Ред.), но враг давит с севера, с юга. Иногда бывает синхронно. Иногда с юга начинают, а с севера продолжают. Последние разрушения города очень мощные: больницы, административные здания, многоэтажные дома, — рассказал Барабаш.

Под завалами зданий есть мирное население, но людей не могут оттуда достать, поскольку не утихают обстрелы.

По состоянию на утро 13 октября в городе остается 1 621 человек. Эвакуация продолжается (за три дня смогли вывезти семь человек), из-за обострения не завозят гуманитарную помощь, гигиену, но она есть в резерве — на несколько месяцев должно хватить.

Эвакуация из сектора Газа и наступление Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что гражданское население на севере сектора Газа имеет 24 часа на эвакуацию из региона, чтобы продолжить наземную операцию против боевиков радикальной организации ХАМАС.

В международных организациях, как, например, Красный Крест или ООН, уже заявили, что для такого густонаселенного региона 24 часа — это мало. Другие международные организации заявили, что такой ультиматум ЦАХАЛа можно сравнить с военным преступлением, поскольку это похоже на принудительное переселение.

Параллельно с этим появились сообщения с радио армии Израиля, что израильская пехота и танки вошли на территорию сектора Газы. Армейское радио обосновало этот шаг необходимостью для зачистки и поиска заложников, захваченных во время вторжения 7 октября.

Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби прокомментировал призыв Израиля об эвакуации гражданских из Газы на юг анклава и заявил, что США не хотят, чтобы там пострадали гражданские, поэтому “было бы лучше, чтобы времени на эвакуацию было больше”.

Представитель ЦАХАЛа в ответ на это заявил, что Израиль понимает, что это займет несколько дней.

Пострадавшие украинцы в Израиле

По состоянию на вечер 13 октября также стало известно, что в результате обострения боевых действий на территории Израиля погибли 11 граждан Украины, о чем объявили в украинском Министерстве иностранных дел. Еще девять человек пока считаются без вести пропавшими.

Зеленский и Рютте в Одессе

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одессу. В городе он встретился с военными и руководством Одесской области и обсудил подготовку к зиме и усиление защиты от российских атак не только Одессы, но и всего Юга Украины.

По приглашению главы государства в Одессу также прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который уже объявил о поставке дополнительных ракет для Patriot.

— Мы осознаем, что с приближением зимы Россия захочет нанести как можно больше вреда Украине, — добавил премьер Нидерландов.

Также Владимир Зеленский вместе с Марком Рютте посетили госпиталь, где на лечении находятся украинские военные.

Расследование по расстрелам Майдана беркутовцами

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении шести беркутовцев, которые выполняли приказы высшего руководства по массовым расстрелам активистов во время Революции Достоинства на Майдане Независимости в Киеве.

По данным следствия, из-за действий указанных беркутовцев, а также других милиционеров Беркута, в течение 20 февраля 2014 года погибли 48 участников акций протеста. Еще 90 получили огнестрельные ранения.

Сейчас обвиняемые скрываются в России и получили российское гражданство, уточнили в ГБР. Расследование в отношении еще 14 беркутовцев, причастных к расстрелам, на завершающей стадии.

Подрыв судна РФ Буян-М в Севастополе

В Крыму ориентировочно в 10:30 13 октября на рейде в Севастополе взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М.

В СБУ сообщили, что атака на ракетоноситель Буян и подрыв патрульного корабля Черноморского флота РФ Павел Державин 11 октября были осуществлены Службой безопасности совместно с Военно-морскими силами Украины. Оба судна были поражены дронами Морской малыш с экспериментальным вооружением.

Оккупационные власти тот факт, что произошла чрезвычайная ситуация, отрицают.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ссылаясь на данные от Черноморского флота РФ, убеждает, что громкие звуки в районе Северного мола — это тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

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