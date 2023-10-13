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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Как достичь геополитической безопасности и стабильности в Европе: Зеленский назвал два пути

Как достичь геополитической безопасности и стабильности в Европе: Зеленский назвал два пути
Фото: Офис президента

Совместная безопасность и развитие экономики, инфраструктуры в регионе Черного моря — это один из ключей к геополитической стабильности всей нашей Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force.

— Новые перспективы безопасности появятся и благодаря изменениям в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа. Это прибавит потенциала нашей общей безопасности здесь, в нашей части Европы. Особенно когда благодаря нашей защите от агрессии России откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность, — сказал он.

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Кроме того, глава государства подчеркнул, что Европа сейчас находится на историческом повороте, и есть только два варианта.

— Вариантов только два: либо террористической России удастся сломать свободу, и тогда по всему нашему континенту распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы, или благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря нашей общей защите свободы, Россия проигрывает в этом противостоянии. И когда она проиграет, как следствие, будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа, — заявил Зеленский.

Європа, Безпека, Война в Украине, Владимир Зеленский
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