Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Срочно
Шахеды попали в логистическую инфраструктуру Одесчины – ОВА
Искандеры по Грозе навели два брата-коллаборанта – СБУ
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу

Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
Фото: Офис президента

Отдельное внимание — защите Одессы, всего украинского Юга, от дунайских портов до портов Большой Одессы. Мир признает глобальную роль Украины — гаранта продовольственной безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 13 октября, подытоживая официальную поездку в Одесскую область.

Он отметил визит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и его команды. Есть важное решение — Нидерланды дают дополнительные ракеты для ЗРК Patriot. Стороны обсудили и другие совместные шаги для обороны Украины.

Сейчас смотрят

По мнение президента, от украинской силы напрямую зависит социальная стабильность многих стран.

Были доклады военных, властей по сопряженности с мировым рынком и защите украинской акватории Черного моря.

Президент провел совещание по ситуации в Одесской области с руководителями правоохранительных органов, представителями областной власти, военным руководством.

— Ключевое — это подготовка к зиме, защита энергетики, восстановление того, что было разрушено российскими ударами. Пройти зиму, дать мощный ответ на российские удары по Одесскому региону, городам области и всей Украины — на это сейчас направлена работа всех в системе власти и наших дипломатов. Будет больше защиты нашему государству, — уверяет Зеленский.

С Молдовой подписан Протокол о совместном контроле на границе в пункте пропуска для железной дороги Кучурган — Новосавицкая.

Это еще один маршрут экспорта, дополнительный транспортный коридор, который точно усилит весь наш регион, считает президент.

Читайте также
Накапливает ракетный арсенал: в ГУР объяснили, куда РФ нанесет удары по Украине
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу

Война в Украине, Владимир Зеленский, Одесса, Одесская область, Порти, Ракета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пообещал ракеты для Patriot и катера: Одессу посетил премьер Нидерландов
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
В ГУР объяснили, почему РФ пока не может объявить официально массовую мобилизацию
російські солдати військові
Удар РФ Искандерами по Покровску: количество раненых возросло до 23 человек
Обстріл Покровська 13 жовтня 2023
Призывал украинцев сотрудничать с оккупантами: сообщено о подозрении экс-разведчику Украины
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
Авдеевка горит, летит все: ГВА о ситуации в городе и хронологии последних дней
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
Игры
Видео
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина

Накануне в Бельгии прошло первое личное выступление Владимира Зеленского на контактной встрече в формате Рамштайн.

Наталья Луценко
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
Бесконечные похороны в селе Гроза: погибших хоронят целыми семьями
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь