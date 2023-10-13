Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу

Отдельное внимание — защите Одессы, всего украинского Юга, от дунайских портов до портов Большой Одессы. Мир признает глобальную роль Украины — гаранта продовольственной безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 13 октября, подытоживая официальную поездку в Одесскую область.

Он отметил визит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и его команды. Есть важное решение — Нидерланды дают дополнительные ракеты для ЗРК Patriot. Стороны обсудили и другие совместные шаги для обороны Украины.

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По мнение президента, от украинской силы напрямую зависит социальная стабильность многих стран.

Были доклады военных, властей по сопряженности с мировым рынком и защите украинской акватории Черного моря.

Президент провел совещание по ситуации в Одесской области с руководителями правоохранительных органов, представителями областной власти, военным руководством.

— Ключевое — это подготовка к зиме, защита энергетики, восстановление того, что было разрушено российскими ударами. Пройти зиму, дать мощный ответ на российские удары по Одесскому региону, городам области и всей Украины — на это сейчас направлена работа всех в системе власти и наших дипломатов. Будет больше защиты нашему государству, — уверяет Зеленский.

С Молдовой подписан Протокол о совместном контроле на границе в пункте пропуска для железной дороги Кучурган — Новосавицкая.

Это еще один маршрут экспорта, дополнительный транспортный коридор, который точно усилит весь наш регион, считает президент.

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