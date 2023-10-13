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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Зеленский в Одессе: обговорил потребности в системах ПВО и подготовку к зиме

Зеленский в Одессе: обговорил потребности в системах ПВО и подготовку к зиме
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где вместе с военным руководством и местными властями обсудил потребности региона.

Об этом 13 октября сообщили в Офисе президента Украины.

— Одесса. Провел совещание с военным руководством, руководителями правоохранительных органов и областными властями по ситуации в городе и области. В центре внимания — подготовка к зиме, защита наших людей, инфраструктуры и энергетики от российского террора, — заявил он.

Владимир Зеленский заслушал информацию от председателя Одесской областной военной администрации Олега Кипера о подготовке к отопительному сезону, защите электрических подстанций и функционировании портовой инфраструктуры.

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Со стороны властей Одесской области было отмечено, что регион готов к зимнему периоду, подготовлены котельные, теплосети, объекты водоснабжения, образовательные учреждения. Также проработано обеспечение соответствующих объектов генераторами и защита электроподстанций.

Вместе с тем командующий ОСГВ Одесса Андрей Гнатов доложил президенту об оперативной ситуации в зоне ответственности ОК Юг, проинформировал об особенностях и последствиях российских обстрелов портовой инфраструктуры. На совещании также обсудили потребности системы противовоздушной обороны региона для повышения ее эффективности.

— Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа доложил об оперативной обстановке в зоне ответственности. В частности, он проинформировал главу государства о попытках России сорвать гражданское судоходство и действия Украины для предотвращения этого, о специальных операциях в Черном море для борьбы с российскими носителями ракет, — говорится в сообщении.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Одесса, Одесская область
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