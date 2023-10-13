Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили 1 030 российских оккупантов – Генштаб
Украинские защитники в течение суток уничтожили 1 030 российских оккупантов.
Кроме того, Силы обороны Украины сожгли 171 единицу вражеского вооружения.
Потери РФ на 13 октября 2023
- личного состава – около 285 920 (+1 030);
- танков ‒ 4 931 (+26);
- боевых бронированных машин – 9 313 (+49);
- артиллерийских систем – 6 807 (+44);
- реактивных систем залпового огня – 811;
- средств противовоздушной обороны ‒ 546 (+1);
- самолетов – 316;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 264 (+17);
- крылатых ракет ‒ 1 531;
- кораблей (катеров) ‒ 20;
- подлодок ‒ 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 203 (+33);
- специальной техники – 967 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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