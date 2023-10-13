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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили 1 030 российских оккупантов – Генштаб

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток уничтожили 1 030 российских оккупантов.

Кроме того, Силы обороны Украины сожгли 171 единицу вражеского вооружения.

Потери РФ на 13 октября 2023

  • личного состава – около 285 920 (+1 030);
  • танков ‒ 4 931 (+26);
  • боевых бронированных машин – 9 313 (+49);
  • артиллерийских систем – 6 807 (+44);
  • реактивных систем залпового огня – 811;
  • средств противовоздушной обороны ‒ 546 (+1);
  • самолетов – 316;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 264 (+17);
  • крылатых ракет ‒ 1 531;
  • кораблей (катеров) ‒ 20;
  • подлодок ‒ 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 203 (+33);
  • специальной техники – 967 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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