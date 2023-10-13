ВСУ за сутки уничтожили 1 030 российских оккупантов – Генштаб

Украинские защитники в течение суток уничтожили 1 030 российских оккупантов.

Кроме того, Силы обороны Украины сожгли 171 единицу вражеского вооружения.

Потери РФ на 13 октября 2023

личного состава – около 285 920 (+1 030);

танков ‒ 4 931 (+26);

боевых бронированных машин – 9 313 (+49);

артиллерийских систем – 6 807 (+44);

реактивных систем залпового огня – 811;

средств противовоздушной обороны ‒ 546 (+1);

самолетов – 316;

вертолетов – 316;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 264 (+17);

крылатых ракет ‒ 1 531;

кораблей (катеров) ‒ 20;

подлодок ‒ 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 9 203 (+33);

специальной техники – 967 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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