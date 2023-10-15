Бои за Авдеевку и Лиман и эвакуация украинцев из сектора Газа: главные новости 14 октября

Российские оккупанты в течение 14 октября активизировалась на Лиманском направлении и в районе Авдеевки.

Параллельно с этим во временно оккупированном Севастополе прозвучала субботняя “бавовна”.

А в Египет прибыл омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, который занимается координацией эвакуации украинцев из зоны боевых действий в секторе Газа.

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Подробнее о главных событиях 14 октября читайте в подборке от Фактов ICTV.

Бои вокруг Авдеевки и Лимана

Удары РФ по Авдеевке

Взрывы в оккупированных Севастополе и Токмаке

ПВО для Украины на зимний период

Эвакуация украинцев из Израиля

Бои вокруг Авдеевки и Лимана

В субботу командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оккупанты начали активные наступательные действия на Купянском направлении.

По данным генерала, враг хочет окружить город Купянск в Харьковской области.

Вместе с тем, глава МВА Авдеевки Виталий Барабаш говорит, что РФ определила для себя очередную дату, когда, как они считают, будет полностью захвачена Донецкая область. По мнению врага, это должно произойти до 31 декабря 2023 года. Именно с этим связаны интенсивные штурмы города Авдеевка.

По словам Барабаша, оккупанты понимают, если им удастся захватить “высоту Авдеевки”, то будет проще продвигаться к Покровску и дальше. И именно поэтому этот город для агрессора “крайне важен”.

В районе города в течение последних дней продолжаются ожесточенные бои, враг бросил очень много сил на штурмы, пытается окружить населенный пункт.

В свою очередь в Белом доме заявили, что новые попытки наступления оккупантов возле Лимана и Авдеевки не являются сюрпризом для США.

Официальный Вашингтон уверен, что ВСУ отразят эти атаки россиян, как это было и в прошлом году.

В Белом доме добавили, что России безразличны жизни собственных солдат, которыми она “добровольно жертвует ради достижения своих целей”.

Удары РФ по Авдеевке

Российские войска нанесли очередной авиаудар по городу Авдеевка (Донецкая область), разрушив многоэтажный дом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, оккупанты совершили атаку поздно вечером 13 октября.

— Авдеевка. Вчера поздно вечером Россия нанесла авиаудар по пятиэтажке. Здание разрушено, — уточнили в МВД.

Место атаки уже осмотрели полицейские из отряда Белые ангелы.

Отмечается, что под завалами дома может находиться мужчина 1959 года рождения. Достать тело сейчас невозможно.

В МВД в очередной раз призвали жителей Авдеевки эвакуироваться, поскольку город постоянно обстреливают войска РФ.

Взрывы в оккупированных Севастополе и Токмаке

В субботу в оккупированном Севастополе прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

По данным пророссийских Telegram-каналов, сигнал тревоги там объявлен из-за угрозы ракетного удара.

Вместе с тем, утром в Крыму было приостановлено движение автотранспорта через Керченский мост.

Кроме этого, мэр Мелитополя Иван Федоров, ссылаясь на жителей Токмака, заявил, что взрыв прогремел в оккупированном Токмаке.

— Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о громком взрыве. Оккупанты сразу отчитываются о “певео”, — отметил Федоров.

Других деталей Федоров не привел.

ПВО для Украины на зимний период

В Офисе президента прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина планирует взять у западных партнеров пусковые установки, чтобы сформировать дополнительные батареи для защиты неба.

Как заявил заместитель руководителя ОПУ, официальный Киев намерен взять эти ПУ для комплексов ПВО у стран Запада. Таким образом страны смогут изготавливать для Украины лишь дополнительные патроны для систем ПВО.

Вместе с тем, после наиболее критического зимнего периода Украина обязуется вернуть указанные средства ПВО и ПРО.

Ни количество этих средств ПВО, ни регионы, где они будут размещены, ни страны, из которых будут поставляться ракеты — не уточняются.

Эвакуация украинцев из Израиля

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Египет, чтобы помочь с эвакуацией украинцев из сектора Газа.

По его данным, в секторе Газа все еще остаются заблокированными граждане Украины, а ситуация в регионе остается критической.

— Сейчас в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, а именно женщины и дети, — отметил он.

Вместе с тем в посольстве Украины в Израиле не подтвердили информацию о том, что некоторые украинцы, которые считаются пропавшими без вести, попали в плен боевиков ХАМАС.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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