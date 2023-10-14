Бьют на 150 км: производитель бомб GLSDB объяснил, когда их может получить Украина
Украина может получить первую партию дальнобойных высокоточных бомб GLSDB в ближайшие месяцы. Компании-производители Boeing и Saab находятся на пути к поставке этих боеприпасов.
Об этом сообщил старший бизнес-директор компании Boeing Джим Лири, которого цитирует издание Global Defense.
Украинская армия должна также получить соответствующие пусковые установки.
– Мы находимся на пути к поставкам в соответствии с графиком, установленным правительством, — отметил Лири.
Других деталей он не озвучил.
По данным издания, ожидается, что ВСУ получат GLSDB (бомбы малого диаметра наземного пуска) уже этой зимой.
Первоначально в Пентагоне анонсировали, что GLSDB прибудут в Украину не раньше осени 2023 года. Задержку в поставках в ведомстве объясняют проблемами разработки и производства.
Что известно о предоставлении GLSDB Украине
Объявление о том, что Украина получит GLSDB, в Пентагоне сделали в феврале 2023 года. Они вошли в пакет военной помощи на $2,175 млрд.
США решили передать эти бомбы как “альтернативу ракетам ATACMS”.
GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) – это малогабаритные высокоточные боеприпасы, которые совместно разрабатывают компании Boeing и SAAB.
Вооружение совмещает в себе планерную авиационную бомбу малого диаметра с ракетным двигателем от реактивного снаряда. Бомба может поражать цели на расстоянии до 150 км.
Боеприпасы можно запускать с установок HIMARS и M270, которые союзники ранее передали Украине.
Для наведения на цель бомбы GLSDB используют GPS и имеют навигационную систему. Бомба оборудована крыльями, раскрывающимися после пуска. Это увеличивает дальность поражения целей.
Источник: Global Defense
Фото: SAAB
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