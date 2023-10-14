Карта боевых действий на 14.10.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений. В целом враг нанес три ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 14.10.2023

Авиационным ударам подверглись: Леонивка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области; Синьковка, Ивановка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Белая Гора, Александро-Шультино, Нью-Йорк, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое, Ульяновка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки Луганской области. Здесь наши защитники отбили более пяти атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение минувших суток Силы обороны успешно отбили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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