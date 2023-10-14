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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты хотят сорвать отопительный сезон на ВОТ Украины — ЦНС

опалення

Российские гауляйтеры, временно управляющие на захваченных государством-агрессором территориях, не способны обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой и Луганской областей.

Об этом в субботу, 14 октября, сообщают в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Подполье, находящееся на связи с ЦНС, сообщило, что обеспеченность оккупированных территорий на востоке Украины пресной водой составляет около 50% от минимальной потребности.

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— Таким образом, системы централизованного отопления жилых домов на ВОТ могут не получить достаточно пресной воды для успешного проведения отопительного сезона, — говорится в сообщении.

Кроме этого, недостаток пресной воды делает невозможным восстановление производственных процессов на захваченных предприятиях, находящихся под оккупацией, о чем активно пишут российские пропагандисты.

— Все оккупанты, которые уничтожили инфраструктуру на ВОТ и поставили местных жителей под угрозу замерзнуть в собственных домах, будут отвечать за свои действия. Списки работников российских оккупационных администраций уже есть в нашем распоряжении, — отметили в ЦНС.

Напомним, Украина усиленно готовится к отопительному сезону 2023-2024. Его начало на подконтрольных Киеву украинских территориях запланировано на завтра, 15 октября.

О том, как подготовить свой дом к отопительному сезону — читайте на Фактах ICTV.

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Оккупанты хотят сорвать отопительный сезон на ВОТ Украины — ЦНС

Фото: Міненерго

Война в Украине, Донецкая область, Луганская область
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