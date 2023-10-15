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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Список желаний сократился до террикона: эксперт о потерях россиян во время наступления в районе Авдеевки

Список желаний сократился до террикона: эксперт о потерях россиян во время наступления в районе Авдеевки
Фото: Генштаб ВСУ

Российские пропагандисты уже смирились с мыслью, что ни о каком окружении в районе Авдеевки Донецкой области уже не может быть и речи.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его словам, речь идет о незначительном продвижении оккупантов и занятиях некритически важных позиций ценой колоссальных потерь армии РФ в личном составе и технике.

Он отметил, что сейчас происходит обескровливание первого эшелона, в состав которого входили преимущественно подразделения из состава 1 АК, а также подразделения 20 и 150 МСД 8 ОВА.

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По данным Коваленко, сейчас второй эшелон используется для сохранения давления на позиции Сил обороны Украины и удержания занятых локаций, но уменьшилась интенсивность, по сравнению с первыми сутками.

О серьезности потерь оккупационных войск под Авдеевкой свидетельствует и то, что из состава группы войск Центр спешно отправили 21 ОМСБр 2 ОВА, отметил аналитик. Он объяснил, какие планы пытались реализовать россияне.

— Очевидно, что командование, оперируя в районе Авдеевки в наступлении цельными батальонами, намеревалось выйти на Тоненькое и Степное, перерезать железную дорогу и взять под огневой контроль 0542 (автодорогу, — Ред.). Список желаний сократился до взятия террикона, — отметил военный эксперт.

Сейчас оккупанты не оставляют попыток продвинуться, но оперирование России сейчас ограничено ротными компонентами. Однако это не означает, что через некоторое время попытки будут прекращены, особенно по флангам, считает Коваленко.

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Список желаний сократился до террикона: эксперт о потерях россиян во время наступления в районе Авдеевки

Авдеевка, Бої в Авдіївці, Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Александр Коваленко
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