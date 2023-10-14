В Белом доме прокомментировали активизацию россиян возле Лимана и Авдеевки

Новые попытки наступления российских оккупационных войск возле Лимана и Авдеевки не стали сюрпризом для Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга 13 октября.

По его словам, Вашингтон уверен, что Вооруженные силы Украины отразят эти атаки россиян.

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— Как это было и в прошлом году, во время неудачного зимнего наступления России, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя, без надлежащей экипировки, — сказал Кирби.

Он добавил, что России безразличны жизни собственных солдат, которыми она “добровольно жертвует ради достижения своих целей”. В то же время, по его словам, Украина эффективно и разумно воюет.

— Украинцы тяжело трудятся, чтобы отразить эти наступательные маневры. Прогресс российских подразделений, даже там где он есть, выглядит очень мизерным, — добавил американский чиновник

Кирби подчеркнул, что такая тактика россиян свидетельствует о том, что Соединенные Штаты должны продолжать поддержку Украины, поэтому “чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры для сохранения нашей поддержки”. Он заверил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева.

13 октября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что попытки российских подразделений продолжить наступление на Авдеевку провалились. Отмечалось, что оккупанты столкнулись с неудачами в окрестностях города.

Источник : Голос Америки

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