Военная помощь Украине: Моравецкий уточнил, какое оружие продолжает предоставлять Польша

Украина получает оружие от Польши на основании ранее подписанных контрактов. Варшава находится в контакте с Вашингтоном относительно помощи Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос, будет ли Польша оказывать военную помощь Украине.

— Мы сейчас передаем Украине только то оружие, которое она законтрактовала, поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупке (вооружения, — Ред.). Зато других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине, — сказал он.

Моравецкий отметил большую роль помощи Украине со стороны Польши и Соединенных Штатов в начале российского полномасштабного вторжения. Он сказал, что все зависит от США, и назвал это геополитической правдой.

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— Поэтому находимся в постоянном контакте с американцами в украинских вопросах, — отметил глава польского правительства.

Моравецкий отметил, что они будут делать все возможное, чтобы США и европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над Россией.

Недавно издание Politico писало, что администрация президента США Джо Байдена и законодатели ищут креативные способы продолжения оказания помощи Украине.

В частности, речь идет о трехстороннем обмене, в котором Польша как член НАТО получает американские системы Железный купол и передает часть своих систем противоракетной обороны Patriot Украине.

Источник : Укринформ

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