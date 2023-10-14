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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода

Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода
Фото: Нацполиция

В Днепре задержали военнослужащего одного из батальонов Вооруженных сил Украины, который требовал деньги с четырех своих подчиненных — по 150 тыс. грн с каждого.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины, за неуплату взятки военный обещал нанести препятствия при прохождении службы и дальнейшего начисления зарплаты за выполнение боевых задач.

В полиции указывают, что 49-летний коррупционер был командиром взвода. Он был задержан 12 октября на стоянке гипермаркета во время получения незаконных средств.

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Преступление, в частности, было задокументировано следователями ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, работниками Государственного бюро расследований (ГБР) и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

— Во время следственных мероприятий у задержанного в служебном автомобиле обнаружили деньги — 600 тыс. гривен — полученные в качестве взятки, два пистолета, антидроновое ружье и другие вещественные доказательства. Кроме этого, во время обыска по его месту жительства обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны, — говорится в сообщении.

Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода
Фото: Нацполіція
Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода
Фото: Нацполіція
Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода
Фото: Нацполіція
Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода
Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода
Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода

Фигуранту грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Вымогал по 150 тыс. грн с подчиненного: в Днепре задержали командира взвода

Источник: Нацполиция
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