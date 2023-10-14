ВСУ за прошедшие сутки сбили российский истребитель Су-25 и ударили по мосту оккупантов

За прошедшие сутки украинские военные сбили российский истребитель Су-25 и дрон оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Ударили и по мосту противника.

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Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, также склад боеприпасов и станцию РЭБ российского противника.

В Генштабе также сообщили, что только за последние три дня во время штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.

Источник : Генштаб ВСУ

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