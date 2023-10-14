Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Искандеры по Грозе навели два брата-коллаборанта – СБУ
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ за прошедшие сутки сбили российский истребитель Су-25 и ударили по мосту оккупантов

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

За прошедшие сутки украинские военные сбили российский истребитель Су-25 и дрон оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Ударили и по мосту противника.

Сейчас смотрят

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, также склад боеприпасов и станцию РЭБ российского противника.

В Генштабе также сообщили, что только за последние три дня во время штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, дрон, літаки РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Наступление россиян на Авдеевку провалилось — ISW
російські солдати військові
Главное о важнейших с 1989 года выборах в Польше: кто лидирует и чего ждать Украине
Парламентські вибори в Польщі
Карта боевых действий на 14.10.2023 — ситуация на фронте
війна гармата
Херсон и близлежащие населенные пункты под вражеским обстрелом: что известно
вибух дим
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина
ВСУ за прошедшие сутки сбили российский истребитель Су-25 и ударили по мосту оккупантов
Бесконечные похороны в селе Гроза: погибших хоронят целыми семьями
ВСУ за прошедшие сутки сбили российский истребитель Су-25 и ударили по мосту оккупантов
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
ВСУ за прошедшие сутки сбили российский истребитель Су-25 и ударили по мосту оккупантов
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
ВСУ за прошедшие сутки сбили российский истребитель Су-25 и ударили по мосту оккупантов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь