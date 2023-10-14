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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ за сутки ликвидировали почти 1000 оккупантов и уничтожили 60 единиц техники

війна
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали по меньшей мере 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Теперь общее количество уничтоженного врага составляет 286 890 человек. Также наши воины за минувшие сутки уничтожили 60 единиц тяжелой техники и один военный самолет Су-25.

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Потери РФ в войне на 14.10.2023:

  • личного состава — около 286 890 (+970) человек,
  • танков — 4940 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 9337 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 6833 (+26) ед,
  • РСЗО — 811 ед,
  • средств ПВО — 547 (+1) ед,
  • самолетов — 317 (+1) ед,
  • вертолетов — 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5265 (+1) ед,
  • крылатых ракет — 1531 ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9225 (+22) ед,
  • специальной техники — 971 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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