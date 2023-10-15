На востоке РФ бросает в атаку раздробленные отряды: в чем суть тактики врага

Россия не прекращает использовать свои штурмовые отряды Шторм-Z, а также мотострелковые и танковые подразделения, в частности 20 и 6 армий, а также 1 танковой армии.

Надеясь прорвать оборону ВСУ, оккупанты пытаются эти отряды и подразделения раздробить, чтобы усложнить их уничтожение нашей артиллерией и расчетами БпЛА, заявил в эфире телемарафона Єдині новини спикер пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, объясняя тактику РФ на этом участке фронта.

— В частности, пытается штурмовать и ночью, в плохие погодные условия, раздробляет подразделения и проводит наступательные действия, — добавил он.

По его словам, в полосе ответственности Восточной группировки войск сейчас продолжаются интенсивные, напряженные боевые действия, оккупанты сосредотачивают свои усилия на Лиманском на Купянском направлениях, где за минувшие сутки отражено 17 атак: 10 — в районе Купянска и еще 7 — вблизи Лимана.

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— Противник продолжает применять РСЗО, ствольную артиллерию, танки, БМП, БТРы и наносит авиаудары… Во время боевых столкновений с врагом уничтожено 165 оккупантов и немало боевой техники. Противник также продолжает давить в районе Макеевки, Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и вблизи Торского, — уточнил Евлаш.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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