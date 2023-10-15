На Таврическом направлении РФ продолжает терять живую силу — генерал Тарнавский

Украинские Силы обороны уничтожили на Таврическом направлении российский самолет Су-25, БМПТ Терминатор и тяжелый огнемет Сонцепек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Комментируя события на Таврическом направлении он начал с того, что потери врага в личном составе продолжают расти.

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Кроме того, по данным генерала, воинами ОСГВ Таврия сбит на Донетчине самолет СУ-25 врага, уничтожено БМПТ Терминатор и одну тяжелую огнеметную систему залпового огня Сонцепек.

— Боевая работа продолжается. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательной операции на Мелитопольском направлении, — написал Тарнавский.

Командующий ОСГВ Таврия добавил, что только в течение 13 октября враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 901 артобстрел.

Вместе с тем, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава указанного украинского ОСГВ в течение 14 октября выполнили 1876 огневых задач.

— Общие потери врага составили 797 человек. Уничтожено 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 4 автомобиля, — сообщил Тарнавский.

В конце сообщения генерал Тарнавский добавил, что украинские Силы обороны также уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 599-й день.

За ситуацией на поле боя можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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