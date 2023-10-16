РФ будет усиливать террор Украины с приближением зимы, надо больше ПВО — Зеленский

Ударов РФ по энергосистеме Украины с приближением зимы будет становиться только больше.

Об этом во время своего видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Российских ударов с приближением зимы станет больше, больше по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми, мы максимально усилим ПВО так, как это реально в имеющихся условиях. Даже больше, чем реально. Мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые ранее не применялись. Но кроме этого многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности, в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи, — говорит президент.

Он подчеркнул, что Украина должна быть устойчивой во всех сферах.

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— Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину, — сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, на следующей неделе запланированы встречи с партнерами по поводу усиления защиты Украины.

Напомним, что 15 октября в результате атаки РФ с Су-34 по Херсону был временно обесточен город.

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