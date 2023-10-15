Защищаются от морских дронов. Появились спутниковые снимки заграждений в Севастопольской бухте

Российские военные установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму.

Таким образом, они пытаются противодействовать украинским морским дронам.

Соответствующий спутниковый снимок, который был сделан 13 октября, опубликовал на своей странице в Twitter OSION-аналитик Брейди Африк

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– Вот недавний обзор заграждений, которые Россия установила на входе в Севастопольскую бухту в Крыму, чтобы противостоять украинским морским дронам, – отметил Африк.

Here’s a recent look at the barriers Russia has placed at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine’s naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu — Brady Africk (@bradyafr) October 14, 2023



Напомним, 13 октября на рейде в Севастополе взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М, оснащенный ракетами типа Калибр.

Позже источники в СБУ подтвердили, что атака на ракетоноситель Буян 13 октября и подрыв патрульного корабля Черноморского флота РФ Павел Державин 11 октября были осуществлены Службой безопасности совместно с Военно-морскими силами Украины.

Оба судна были поражены дронами Морской малыш с экспериментальным вооружением.

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