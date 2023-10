Защищаются от морских дронов. Появились спутниковые снимки заграждений в Севастопольской бухте

Российские военные установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму.

Таким образом, они пытаются противодействовать украинским морским дронам.

Соответствующий спутниковый снимок, который был сделан 13 октября, опубликовал на своей странице в Twitter OSION-аналитик Брейди Африк

Here’s a recent look at the barriers Russia has placed at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine’s naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu

— Brady Africk (@bradyafr) October 14, 2023