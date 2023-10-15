Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Защищаются от морских дронов. Появились спутниковые снимки заграждений в Севастопольской бухте

Севастополь
Фото: Depositphotos

Российские военные установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму.

Таким образом, они пытаются противодействовать украинским морским дронам.

Соответствующий спутниковый снимок, который был сделан 13 октября, опубликовал на своей странице в Twitter OSION-аналитик Брейди Африк

Сейчас смотрят

– Вот недавний обзор заграждений, которые Россия установила на входе в Севастопольскую бухту в Крыму, чтобы противостоять украинским морским дронам, – отметил Африк.


Напомним, 13 октября на рейде в Севастополе взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М, оснащенный ракетами типа Калибр.

Позже источники в СБУ подтвердили, что атака на ракетоноситель Буян 13 октября и подрыв патрульного корабля Черноморского флота РФ Павел Державин 11 октября были осуществлены Службой безопасности совместно с Военно-морскими силами Украины.

Оба судна были поражены дронами Морской малыш с экспериментальным вооружением.

Читайте также
Пятница 13-е для флота РФ в Крыму: в ВМС сообщили о поражении еще одного судна
Корабель РФ Николай Муру

Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Севастополе гремят взрывы – у Развожаева “все спокойно”
Севастополь
Воздушная тревога в Севастополе, там уже прогремели взрывы
Вибух
Пятница 13-е для флота РФ в Крыму: в ВМС сообщили о поражении еще одного судна
Корабель РФ Николай Муру
В РФ осталось только 9 таких кораблей: характеристики подорванного в Севастополе носителя Калибров Буян-М
Защищаются от морских дронов. Появились спутниковые снимки заграждений в Севастопольской бухте
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Севастополь

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Защищаются от морских дронов. Появились спутниковые снимки заграждений в Севастопольской бухте
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Защищаются от морских дронов. Появились спутниковые снимки заграждений в Севастопольской бухте
Уничтожено почти тысячу окупантов за сутки | Бои за Бахмут Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Защищаются от морских дронов. Появились спутниковые снимки заграждений в Севастопольской бухте
Херсон без света | Оккупанты собрали много техники для… | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Защищаются от морских дронов. Появились спутниковые снимки заграждений в Севастопольской бухте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь