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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Увеличилось количество попыток пересечения границы вне пунктов пропуска — Демченко

Увеличилось количество попыток пересечения границы вне пунктов пропуска — Демченко
Фото: УНИАН

За последние несколько месяцев количество попыток незаконного пересечения границы с поддельными документами через пункты пропуска несколько уменьшилось, зато немного увеличилось количество военнообязанных мужчин, которые пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска, то есть по зеленому участку.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, отметив, что последний способ особо популярен среди уклонистов именно весной и летом, когда хорошая погода.

— Но здесь также важно, что ГПСУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами работают над разоблачением организованных преступных групп, которые, собственно, занимаются тем, что обещают людям содействие в незаконном пересечении границы. С начала действия военного положения уже разоблачено около 200 таких преступных групп, — подчеркнул он.

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По его словам, сейчас пограничники задерживают ежесуточно по 20-30 человек — это и по пунктам пропуска, и по зеленому участку границы.

— Еще от до 100 до 150 человек ежесуточно получают отказ в пересечении границы. Они просто не имеют законных оснований, то есть не подпадают под категории, не имеют соответствующих документов, которые дают право на выезд, — объяснил Демченко.

Недавно Андрей Демченко заявлял, что военнообязанные мужчины, которые незаконно пересекли границу, после возвращения домой не смогут избежать ответственности.

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