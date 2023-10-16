Буданов во время одной из операций убедил по рации 19 россиян сдаться в плен – боец ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лично убедил 19 российских военнослужащих сдаться в плен. Это произошло во время одной из спецопераций.

Такие данные озвучил командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР Артан Александр с позывным Лютый в интервью изданию РБК-Украина.

Он рассказал, что спецназовцы ГУР нередко отправляются на задачи, где приходится столкнуться с кратным преимуществом оккупантов. В некоторых из операций принимает непосредственное участие Буданов.

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В ходе одной из операций штурмовая группа РФ пыталась покинуть зону боевого столкновения без огневого поражения. Оккупанты поняли, что уже не способны сопротивляться.

Тогда вместе со спецназовцами ГУР находился Буданов.

– Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе, находится начальник ГУР, – отметил Александр (Лютый).

Другие спецоперации ГУР

9 августа в Харьковской области возле границы с РФ была проведена уникальная операция ГУР под кодовым названием Синица. Удалось захватить новый российский вертолет Ми-8, ценную документацию и секретно-техническое оборудование.

На сотрудничество с ГУР пошел командир воздушного судна, россиянин Максим Кузьминов. Он и перегнал вертолет в Харьковскую область.

Кроме того, ГУР провело спецоперацию Барыня, во время которой завербовало российского кадрового военного Даниила Алферова. Он убедил и перевел 11 военнослужащих в плен и сам перешел на украинскую сторону.

В рамках спецоперации Барыня украинская разведка получила ценную информацию.

После этих двух операций в ГУР фиксировали рост обращений военных РФ, в том числе и офицеров, как на линию Хочу жить, так и через другие каналы связи.

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