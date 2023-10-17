Хочет уничтожить украинцев как нацию: Санду о цели РФ и рисках для стран Европы
Война в Украине направлена на уничтожение страны и украинцев как нации и если бы Россия достигла успеха, Молдова, вероятно, перестала бы существовать как свободное государство.
Такое мнение на 27-й конференции Форум 2000 в Чехии высказала президент Молдовы Майя Санду.
Она отметила, что сегодня Россия хочет контролировать бывшие советские государства, как в прошлом страны Центральной и Восточной Европы.
По ее словам, ошибочно думать, что страны региона могут оставаться в стороне. Она отметила, что большинству стран нужно сделать выбор, который определит их будущее на десятилетия вперед.
— На какой стороне вы хотите быть? На стороне демократии и свободы или на стороне угнетения и пропаганды? — заявила президент Молдовы.
Майя Санду добавила, что слишком долго отвергали голос молдавского народа, его национальное достоинство и будущее, слишком долго молдаванам не позволяли быть самими собой.
— Война, направленная на подчинение Украины, устраняет любые сомнения: если мы потерпим неудачу, мы снова будем втянуты в сферу влияния России. Я уверена, что вы не бросите нас и поможете сохранить наш курс в Европейский союз, — подчеркнула она.
Источник: NewsMaker
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