Маневрирование воздушных целей. Изменила ли РФ тактику во время атаки 16 октября

Во время смешанной ракетно-дроновой атаки по Украине ночью 16 октября РФ высчитывала сложные траектории движения воздушных целей, чтобы обойти системы ПВО, но работа нашей противовоздушной обороны была достаточно результативной.

Об этом заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— В то же время говорить о новой тактике рано. Они продолжают применять тактику маневрирования, то, что они делали и раньше, — подчеркнула она.

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По ее словам, на этот раз атака РФ была больше сконцентрирована на юго-восточных и центральных регионах, то есть на переход в другие области.

— Опять была сложная траектория движения. В сложных погодных условиях приходилось работать. У нас штормит море. Еще подводятся итоги атаки. В целом враг направлял удары по объектам инфраструктуры, и в нашей зоне ответственности Шахедов было не очень много, — добавила Гуменюк.

По данным Воздушных сил, в ночь на 16 октября Россия применили против Украины одну баллистическую ракету Искандер-М , пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Уничтожить удалось две Х-59 и 11 дронов.

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