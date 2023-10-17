На Таврическом направлении уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25
В Донецкой области украинские военные уже приземлили три вражеских штурмовика Су-25, предназначенные для оказания авиационной поддержки России в зоне боевых действий и уничтожения объектов с заданными координатами.
Об этом сообщил командующий ОСУВ Таврия генерал Александр Тарнавский. Это уже третий сбитый российский самолет такого типа за неделю.
По его словам, за сутки враг нанес два ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений и совершил 906 артобстрелов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия выполнили 1 321 огневое задание за день.
Актуальные подсчеты свидетельствуют, что на этом направлении общие потери армии РФ составляют 472 человека. В то же время уничтожено 36 единиц военной техники оккупантов.
В частности, четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских систем, одна система ПВО, самолет Су-25, 13 беспилотников, шесть единиц автомобильной и одна единица специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.
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