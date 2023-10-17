Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

На Таврическом направлении уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

В Донецкой области украинские военные уже приземлили три вражеских штурмовика Су-25, предназначенные для оказания авиационной поддержки России в зоне боевых действий и уничтожения объектов с заданными координатами.

Об этом сообщил командующий ОСУВ Таврия генерал Александр Тарнавский. Это уже третий сбитый российский самолет такого типа за неделю.

По его словам, за сутки враг нанес два ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений и совершил 906 артобстрелов.

Сейчас смотрят

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия выполнили 1 321 огневое задание за день.

Актуальные подсчеты свидетельствуют, что на этом направлении общие потери армии РФ составляют 472 человека. В то же время уничтожено 36 единиц военной техники оккупантов.

В частности, четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских систем, одна система ПВО, самолет Су-25, 13 беспилотников, шесть единиц автомобильной и одна единица специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Читайте также
Уничтоженный Су-25, рекорд украинских дронов, атака РФ по Херсонской области: главные новости 16 октября
На Таврическом направлении уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25

Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, літаки РФ, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Хочет уничтожить украинцев как нацию: Санду о цели РФ и рисках для стран Европы
Мая Санду - президент Молдови
Стратегически все будет нормально: Кулеба о влиянии выборов в Польше на отношения с Украиной
Дмитро Кулеба
Уничтоженный Су-25, рекорд украинских дронов, атака РФ по Херсонской области: главные новости 16 октября
На Таврическом направлении уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25
РФ атаковала Херсонщину с пяти самолетов Су: что известно
російський су-37
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ
Кирило Буданов

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
На Таврическом направлении уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25
БТР оккупанта переехал гражданский автомобиль | Выставить РФ из ОБСЕ | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
На Таврическом направлении уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25
Девять авиабомб по Херсону | Миргород под атакой | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
На Таврическом направлении уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25
Хитрым уклонистам не удалось сбежать | Мощные слова Зеленского | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
На Таврическом направлении уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь